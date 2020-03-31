الجزائر تعلن 9 وفيات و132 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 9 وفيات و132 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بذلك، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 44 حالة، وعدد الإصابات إلى 716، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

تعتبر الأرقام التي تم الكشف عنها اليوم أكبر حصيلة تسجلها الجزائر منذ الإعلان عن أول إصابة في فبراير الماضي.

واتخذت الجزائر جملة من الإجراءات للحد من تفشي كورونا. ومن بين تلك الإجراءات حظر التجول الليلي في بعض المناطق وإغلاق المدارس.

كما أجلت الجزائر دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي كانت مقررة صيف 2021 في مدينة وهران، إلى عام 2022، بسبب فيروس كورونا المستجد ولتزامنها مع التاريخ الجديد للألعاب الأولمبية، حسب ما أعلن اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي.

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