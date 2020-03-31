استمرار تراجع وفيات وإصابات كورونا في إقليم إيطاليا الأكثر تضرراً

استمر، اليوم الثلاثاء، تراجع الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في لومبارديا، الإقليم الإيطالي الأكثر تضرراً بالوباء.

وقال مصدر مطلع إن 381 وفاة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المنطقة، الواقعة في شمال إيطاليا.

وهذا العدد أقل بكثير من عدد الوفيات المسجل أمس الاثنين، وهو 458 حالة وفاة، وهو أقل عدد وفيات في يوم واحد منذ يوم 25 مارس الجاري.

وأضاف المصدر إحصاء 1047 حالة إصابة. وهذه الزيادة في الحالات أقل أيضاً من عدد 1154 حالة جديدة المسجل يوم أمس الاثنين و1592 حالة يوم الأحد.

وارتفع عدد إجمالي الوفيات في لومبارديا إلى 7199 والإصابات إلى 43208 أشخاص.

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