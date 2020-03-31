السعودية..110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 08:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة و20 في مكة.

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10.

إلى ذلك، أكد تعافي 50 حالة إضافية، ليصبح عدد المتعافين في المملكة 165 حالة.

أما في ما يتعلق بالمرحلة القادمة، فأكد أنها امتداد لمراحل الحماية والوقاية، داعياً المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إلى التقيد بالإجراءات الصحية والرسمية.

كما ذكّر بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل ومنع التجول والاختلاط، والعناية بالنظافة الشخصية، والمثابرة على غسل الأيدي باستمرار.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي في خدمة “موعد” التي تقدمها وزارة الصحة.

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طلبات التنقل وفق الأولوية

من جهته، أوضح العميد سامي الشويرخ، المتحدث باسم الأمن العام السعودي، أن هناك “خلية أزمة” تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل وحاجته، مؤكداً أن التعامل مع طلبات التنقل بين المدن يتم بحسب أولوية الحالات.

كما شدد على أنه سيتم تطبيق العقوبات المرعية في حق كل من يخالف إجراءات منع التنقل أو الحظر.

وأشار إلى وجود تعاون كبير من قبل الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في مكة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت، أمس عن اتخاذ إجراءات جديدة في مكة منعاً لانتشار الفيروس، وذلك بعزل 6 أحياء ومنع الدخول إليها والخروج منها، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة.