وزارة الصحة تُعلن شفاء 10 حالات في 24 ساعة.. عدد المتعافين يرتفع إلى 24 حالة

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 10 حالات مصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 من 602 حالة.
وقال اليوبي، في التصريح اليومي لوزارة الصحة، إن الحالة الوبائية للمغرب عرفت تسجيل 68 إصابة جديدة في 24 ساعة ليرتفع عدد المصابين إلى 602 حالة.
مُقابل ذلك، أعلن اليوبي عن وفاة 3 حالات جديدة في 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة.
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