ثلاث وفيات جديدة بكورنا بالمغرب خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 36

أعلنت وزارة الصحة ، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة الوفيات في المغرب، جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد، مسجلة 3 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 36 منذ بداية الأزمة.

كما أشار محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوة صحفية قبل قليل، إلى ارتفاع الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم إلى 602 حالة.

في حين بلغ عدد الحالات المستعبدة بعد إجراء تحليل مخبري سلبي 2298 حالة.