بعد إعلانها إصابتها بكورونا في رحلة من المغرب.. التحاليل تكذب فنانة مصرية

أكدت التحاليل، التي خضعت لها المغنية المصرية، إيناس عز الدين، سلامة حالتها الصحية، بعد شكوك انتابتها حول إصابتها بالفيروس في رحلة انطلقت من المغرب.

وأكد المدير العام للمستشفى، حيث نقلت إيناس عز الدين، محمود خليل، اليوم الثلاثاء، أنها عادت إلى منزلها بعد تأكد عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث لموقع ”القاهرة 24“ المصري، أن إيناس عز الدين لم تكن تعاني أي أمراض، وتم استقبالها في المستشفى بعد استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في إثارة للجدل.

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واتهم مسؤول المستشفى الفنانة المصرية بـ”إزعاج السلطات، وإضاعة وقت الأطباء في حربهم الشرسة ضد فيروس كورونا المستجد”.

وادعى المسؤول ذاته، أن الفنانة قامت بنشر فيديوهات معادية للوطن، واتهمت فيها القيادة السياسية، والصحية بالإهمال الطبي في ملف فيروس كورونا.

وواجهت إيناس عز الدين هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان سلامتها من الفيروس، بينما كانت تؤكد العكس، ما جعلها متهمة في نهاية المطاف بخلق “البوز” بطريقة غير لائقة.