بعد دخول المغرب في المرحلة الثانية ضد كورونا.. وزارة الصحة للمواطنين: أجيو ملي تكون أعراض المرض خفيفة

وجهت وزارة الصحة الدعوة إلى المواطنين، للاتصال بمصالحها فور شعورهم بأول أعراض فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة أمينة الحنصالي من المعهد الوطني للصحة، اليوم الثلاثاء، في البث المباشر التفاعلي على صفحة وزارة الصحة، وهي توجه كلامها إلى المواطنين، “أجيو بأعراض خفيفة”، موضحة أن الوزارة حينها تتكفل بباقي الإجراءات المتعلقة بالحالة، من فحوصات، وعلاج.

ويأتي حث الوزارة، اليوم، للمواطنين على الاتصال بمصالحها عند الشعور بأول أعراض كورونا، بعدما أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن دخول المغرب المرحلة الثانية في مواجهته لوباء كورونا، وبالتالي سيتم إجراء تحليلات مخبرية، تهدف إلى الكشف المبكر للحالات، واحتواء الفيروس، للحد من عدم انتشاره.

وأضاف اليوبي، أن الكشف المبكر لا يشمل جميع المواطنين، بل الأشخاص، الذين يتوفرون على معايير وضعتها وزارة الصحة، وذلك بهدف التكفل بيهم في مراكز استشفائية من أجل ضمان عدم تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 574 حالة، ووصول حالات الوفيات بسبب الفيروس إلى 33 حالة.