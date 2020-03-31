المحكمة العبرية العليا بالمغرب تدعو الطائفة اليهودية لاحترام الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

دعت المحكمة العبرية العليا بالمغرب الطائفة اليهودية عبر العالم إلى احترام القوانين والإجراءات الوقائية المتخذة من طرف كل بلد، حيث يقيم أفرادها، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس المحكمة، الحاخام يوشياهو يوسف بينتو، في بلاغ، إلى أن “البرهنة على التعقل من خلال الامتثال للقرارات الوطنية المتخذة لمواجهة الوباء العالمي يعد ضروريا وأساسيا لاحتواء انتشار الفيروس”.

وأكد أنه من الأساسي عدم الانسياق وراء الهلع، والتحلي بالسلوك المتحضر والتيقظ خلال فترة الابتعاد الاجتماعي والعزل الصحي، معتبرا أنه من الضروري الحفاظ على الاهتمام بالآخرين من خلال احترام قوانين العزل الصحي، من أجل سلامة الجميع.

ونوه بالتعليمات الملكية التي ستمكن من “التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، والحفاظ على سلامة الشعب المغربي الغالي”.

وتابع بالقول، “نحن مجندون وراء جلالة الملك وندعو له بالتوفيق والسداد في هذه الظرفية”. وعبرت المحكمة العليا العبرية أيضا عن دعمها لأفراد الطائفة اليهودية الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).