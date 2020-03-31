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تفجير خط نقل الغاز من إيران إلى تركيا داخل الأراضي التركية

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:20 مساءً, 31 مارس 2020 م

المناطق-يوسف المطيري

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اليوم الثلاثاء، أن هجوما استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى أنقرة على الأراضي التركية.
وأوضح “مهدي جمشيدي”، مدير دائرة نقل الغاز في الشركة أن التفجير، الذي وقع على بعد 1,5 كيلومتر من منفذ بازركان داخل الأراضي التركية، أسفر عن توقف تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.
من جانبها، ذكرت وكالة “الأناضول” أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق شوهد من القرى المجاورة، مشيرة إلى أن قوات الأمن سارعت إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات الأمنية الضرورية، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق على حد زعمها.

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