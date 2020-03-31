شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن إصابة شقيقه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مذيع قناة سي ان ان كريس كومو عبر حسابه في تويتر اليوم بإصابته بيفروس كورونا المستجد, وعرف كريس عبر مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه المذيع في مشادة على الهواء مع شقيقه حاكم نيويورك اندرو كومو بسبب والدتهما على الهواء مباشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم نيويورك يعلن إصابة شقيقه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.