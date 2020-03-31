شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الجيش الوطني اليمني، بدعم وإسناد مدفعية تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم من تحرير مناطق جديدة بمحور علب في مديرية باقم بمحافظة صعدة، بعد هجوم واسع على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد محور علب اللواء ياسر مجلى في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "أن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية باقم، وتم السيطرة على بعض المواقع في منطقة "الجروف" المطلة على الخط الدولي وتثبيت جميع مواقع "تبة نايف".

وأوضح اللواء مجلي "أن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري التي كانت تستخدمه الميليشيا في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في منطقة "آل زماح" مشيراً إلى أن الجيش الوطني أسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح العديد من منهم.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عدداً من الآليات العسكرية.