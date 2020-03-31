أكثر من 38 ألف وفاة حول العالم والوباء أبعد ما يكون عن الانتهاء بآسيا والمحيط الهادي

50 لقاحا يجرى تجربتها واختبار مدى سلامة وفعالية بروتوكولات العلاج

■ ارتفاع الوفيات فـي السعودية إلى 10 حالات

■ حالات إصابة جديدة فـي الكويت واستمرار التعليم عن بعد بالإمارات

■ قرارات جديدة فـي مصر وتوفير شحنة متكاملة من المستلزمات الطبية

■ تسجيل إصابات جديدة فـي السودان والعراق والمغرب

■ ثاني وفاة فـي سوريا و5 مراكز عزل بحلب

■ الوفيات فـي أميركا تتجاوز 3000 بينهم جندي

■ ارتفاع الوفيات فـي إيران وبريطانيا وفرنسا وحالات جديدة داخل سفينتي الكاريبي

■ إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات وإيطاليا تمدد القيود

■ 62 ألف مصاب فـي ألمانيا و705 وفيات فـي بلجيكا

■ الدنمارك تدرس رفع الحظر ومصابو النرويج يتجاوزون 4 آلاف

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

أوقع فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” أكثر من 38 ألف وفاة حول العالم، نحو 75% منها في أوروبا، وذلك منذ تسجيل أول إصابة به في ديسمبر بالصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل 38,720 حالات وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد المصابين به 799,710 وذلك حتى لحظة اعداد الخبر. يأتي ذلك فيما قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أمس إن وباء فيروس كورونا العالمي”أبعد ما يكون عن الانتهاء” في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى. وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا. وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى. وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا. وأوضح كاساي أن هناك نحو 50 لقاحا يجرى تجربتها، مشيرا إلى أنه يتم استخدام عدة لقاحات في تجارب سريرية بالفعل. وأضاف أن المنظمة تجرى تجارب لاختبار مدى سلامة وفعالية بروتوكلات العلاج، مطالبا الدول بالمشاركة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في التوصل لنتيجة يمكن إخضاعها للتحليل.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 10 حالات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 1563 إصابة. وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل شفاء 50 حالة ليصل اجمالي المتعافين إلى 165 حالة. بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 289 حالة. وفي دولة الإمارات أعلنت المتحدث عن وزارة التربية والتعليم آمنة الضحاك، أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، تقرر الاستمرار في تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020، وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة، و مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة. كما فرضت إمارة دبي حظر تجول كامل على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بها لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

وفي مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة الوباء حيث تقرر استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وكافة المطاعم و النوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، أيضا تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية، من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية، توفيرها أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة الوباء القاتل بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية. وفي السودان أكدت وزارة الصحة أنها سجلت الحالة السابعة على أراضيها لرجل أجنبي فى الستينيات من عمره، قادم من الإمارات يوم 14 مارس الجاري. وتم عزله في أحد عنابر العزل بالخرطوم. كما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 574 حالة.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس كورونا المستجد. فيما تواصل الحكومة السورية استعداداتها لمواجهة الوباء من خلال تجهيز عدد من المراكز الطبية المتكاملة والمؤهلة لاستقبال المصابين أو الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في مدينة حلب. يأتي ذلك فيما لم تسجل الاراضي الفلسطينية اي اصابات جديدة أمس بحسب وزراة الصحة الفلسطينية بينما أفادت البيانات المعلنة في إسرائيل بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 17 حالة.

دوليا، وصل أمس الى مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير في الوقت الذي تجاوز فيه عدد وفيات الجائحة في الولايات المتحدة 3000. حيث شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد يومي من الوفيات جراء الفيروس إذ تجاوز 500 حالة بدورها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن أول جندي أميركي توفي بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن زيادة حادة جديدة في عدد الجنود المصابين.

وفي إيران قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 2898 بتسجيل 141 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما قفز عدد المصابين إلى 44606. كما أفادت الإحصاءات الصادرة أمس أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة ارتفع إلى 1408 أشخاص، بزيادة قدرها 180 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد المصابين بلغ 22141 حالة. في السياق، سجلت السلطات الصحية الفرنسية 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3024 حالة بزيادة نسبتها 16 في المئة، ولتصبح فرنسا رابع دولة يتجاوز فيها عدد وفيات المرض ثلاثة آلاف بعد الصين وإيطاليا وإسبانيا. في سياق متصل، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 8 أشخاص داخل سفينتي “زاندام” و”روتردام” السياحيتين العالقتين في بحر الكاريبي وعلى متنهما نحو 2500 مسافر وأفراد الطاقم ومن بينهم 80 ألمانيا، وذلك بحسب بيانات شركة “هولند أميركا لاين” المشغلة لهما، وأضافت البيانات أن هناك 193 شخصا لديهم أعراض أنفلونزا، وهناك 4 ركاب توفوا دون أن يتم إعلان سبب الوفاة. يأتي ذلك فيما أعنلت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 849 حالة وفاة، وهو أعلى عدد للوفيات يسجل في 24 ساعة، منذ ظهور الوباء. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 94417 من 85195، 9222 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 من 7340 أمس الاول. وفي إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس زاد 812 حالة وفاة إلى 11591، بعد أن شهد اليومان السابقان انخفاضا في العدد اليومي للوفيات. غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة فقط، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقا. وقد أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان إن الحكومة قررت تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار الوباء حتى عيد الفصح على الأقل.

بدورها، سجلت ألمانيا 62608 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تحليل البيانات الذي تجريه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى الحالات المسجلة في الولايات الألمانية. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، تسجيل 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض”كوفيد 19”، بالإضافة إلى 876 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705، والإصابات إلى 12775.

الى ذلك، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، إن بلادها قد ترفع الحظر تدريجيا بعد عيد الفصح إذا ظلت أعداد حالات الوفاة والإصابة مستقرة. وفي النرويج أعلن معهد الصحة العامة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 4.2 ألف شخص، بينهم 26 حالة وفاة. وفي تركيا قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 37 حالة لتصل إلى 168 حالة وإن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات إلى 10827 حالة. يأتي ذلك بينما فرضت قبرص حظر تجول أمس لاحتواء انتشار الفيروس. في سياق متصل، مددت الحكومة التشيكية قيود الخروج من المنازل التي فرضتها على السكان لمدة أسبوعين وذلك حتى 11 أبريل المقبل.

وفي روسيا، قفز إجمالي المصابين بالفيرس بواقع 500 حالة ليصبح العدد الإجمالي 2337، لتسجل روسيا بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة فيها لليوم السابع على التوالي. من جانبه، قال جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا إن بلاده ستفرض حظر تجول ليليا وستوقف وسائل النقل العام بما في ذلك شبكة المترو وستحظر التجمعات.على صعيد متصل، أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد19” وخمس وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت السلطات الصحية في الصين أن جميع حالات الإصابة الجديدة، قادمة من الخارج. من جانبها، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية انها سوف تفرض العزل الذاتي لمدة أسبوعين على جميع الوافدين الجدد.

في السياق، سجلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 2766 و43 وفاة. كما أعلنت السلطات التايلاندية تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى حالة وفاة. في حين أعلنت باكستان ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1872 حالة.

بدوره، قال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري في بيان إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا. وفي تنزانيا تم تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب وزيرة الصحة آمي مواليمو.