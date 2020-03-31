واشنطن تمدد فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني

واشنطن ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية الأميركية “إن الولايات المتحدة تجدد أربعة قيود على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما إضافيا”. وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان، “إن استمرار إيران في توسيع أنشطتها النووية أمر غير مقبول” وتابعت، “أن البرنامج النووي الإيراني هو من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”. وشددت الخارجية الأميركية، على أنها ستواصل مراقبة جميع التطورات في البرنامج النووي الإيراني عن كثب، ويمكنها تعديل هذه القيود في أي وقت”.

وأعلنت إيران، في الخامس من يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها النووية، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

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