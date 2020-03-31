الكويت تسمح لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع أي غرامات

الكويت ـ وكالات: قرر وزیر الداخلیة الكويتي أنس الصالح، السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة الكويت دون دفع أي غرامات مالیة، وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران، إضافة إلى إمكان عودتهم للكويت مرة أخرى. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة، وذلك حسب صحيفة “القبس” الكويتية.

الى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية علي شهاب تسلم الشركة رسميا ناقلة المنتجات البترولية (اليمامة) من شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شهاب قوله إن تسلم الناقلة يأتي استكمالا لمشاريع البناء الجديدة ضمن خطة المرحلة الرابعة لتطوير الأسطول وتشمل مشاريع بناء ثماني ناقلات مختلفة الأحجام والأنواع لهذه الخطة حسب العقد الذي تم توقيعه في 24 أبريل 2018 مع الشركة الكورية. وذكر أنه مع تسلم اليمامة أصبح عدد أسطول ناقلات الشركة 29 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض تلبي الاحتياجات الاستراتيجية وخطط التسويق العالمية لمؤسسة البترول الكويتية.

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