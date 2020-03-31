صحة الرصافة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت صحة الرصافة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 99".
واعلنت صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابتين في مدينة الشعلة شمالي بغداد.
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