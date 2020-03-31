صحة الرصافة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

وقالت صحة الرصافة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 99".

واعلنت صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابتين في مدينة الشعلة شمالي بغداد.