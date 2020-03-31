تتجاوز عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم، اليوم الثلاثاء، مستوى 40 ألفا. وسجلت في العالم حتى الوقت الحالي من مساء اليوم الثلاثاء 40673 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في هذه القائمة بـ12428 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8269 حالة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا في العالم يتجاوز 40 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.