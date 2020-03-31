أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة ووصل إلى 12428 بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 812 حالة.
وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الاثنين.
وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الاثنين.
وسجلت في البلاد 5974 إصابة جديدة يوم السبت و5217 الأحد و4050 أمس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.