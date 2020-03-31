نشر الأمير هاري وزوجته ميغان الاثنين، رسالتهما الأخيرة بصفتهما عضوين في العائلة المالكة البريطانية، قبل الانتقال لحياة جديدة والتفرغ لنشاطات بعيدة عن حياة الملوك.
واعتبارا من الأربعاء 1 أبريل، سيكون دوقا ساسكس حرين في ممارسة وظائف جديدة وكسب المال وقضاء معظم وقتهما في أمريكا الشمالية، لكنهما لن يكون بوسعهما استخدام لقب "ملكي" في الترويج أو القيام بواجبات رسمية، ووافقا على عدم استخدام لقب صاحب أو صاحبة السمو.
وسيبقى الأمير هاري (35 عاما)، حفيد الملكة والسادس في ترتيب ولاية العرش، أميرا لكن دون تولي أي مناصب عسكرية.
وقال الزوجان في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على إنستغرام: "في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل".
وأضافا: "نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا.. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، فضلا اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض".
وقال بيان صادر عن مكتبهما، اشارا إلى أنهما سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما "يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية".
وأضاف: "يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لكوفيد-19 (فيروس كورونا)".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وزوجته يودعان رسميا حياة الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.