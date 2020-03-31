مستقبل الدون مع السيدة العجوز على المحك.. اما الرحيل او البقاء بشرط

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2020-03-31 | 18:23
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ومن بين هذه الأندية المتضررة، يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي الذي أعلن قبل يومين عن تخفيض جميع رواتب لاعبيه السنوية نظرًا لتوقف المسابقات المحلية والقارية.
وأكدت هنا صحيفة "II Messagero" الإيطالية أن "الأزمة قد تجبر يوفنتوس على التفريط أيضًا في لاعبين مهمين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وهذا الأمر لا تستبعده الإدارة في السيدة العجوز".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الخيار غير مستبعد ليحل الأزمة المادية بالكامل في النادي الإيطالي، ولكن وفقًا لشروط خاصة".
رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا، لن يفرط به يوفنتوس بأقل من 70 مليون يورو، وهو ما قد يصعب عملية انتقاله على أي نادٍ آخر بجانب راتبه السنوي الذي يتخطى 30 مليون يورو.
ولكن ربما يتغير قرار يوفنتوس ويستمر رونالدو في حالة واحدة فقط وهي تمديد عقده لمدة موسم واحد حتى 2023 مع تخفيض راتبه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وهذا يتوقف على موافقة البرتغالي.
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