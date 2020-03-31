كيف تتعامل مع طفلك أثناء الحجر المنزلي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العديد من الأسر تعاني من تصرفات الأطفال داخل المنزل في ظل الأزمة التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أجبر العديد من دول العالم على تطبيق الحجر المنزلي، حفاظا على حياة شعوبها من الهلاك بسبب هذا الوباء القاتل، لذلك يجب على أرباب الأسر استخدام أساليب مختلفة مع أطفالهم حتى يصلوا معهم إلى نتائج إيجابية ودروس يتعلمون منها عندما يكبرون. 3 نصائح لدعم طفلك في مواجهة كورونا أودي تمنح الأطفال طريقة لكسر الملل في العزل الذاتي.. ابدأ التلوين فيجب على الآباء والأمهات تحفيز أطفالهم على كثرة القراءة والمشاركة المنزلية قدر المستطاع والعمل على الاعتماد الكلي على أنفسهم، وذلك عن طريق إعادة ترتيب غرف معيشتهم بشكل يومي.

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