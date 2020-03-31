وزير الخارجية الإمريكية : إيران تستثمر بالقنابل والصواريخ وتعاقب شعبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بالإستثمار بالقنابل والصواريخ على حساب شعبها .. مؤكداً أنها هي من تعاقبهم .



وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: "إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين باليمن".

وأضاف: "سنرد على أي تهديد يطال الأميركيين كما حصل بالعراق".

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ومع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في إيران جراء فيروس كورونا، ومناشدة طهران رفع العقوبات الأميركية، على الرغم من أنها لا تطال القطاعات الطبية، بحسب ما أعلنت الولايات المتحدة سابقاً، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات سابقة الثلاثاء، إن الحظر والعقوبات استهدفا القطاعات الرئيسية لاقتصاد إيران، وأوجدا سداً كبيراً أمام مكافحة كورونا الخطير في البلاد.

وبحسب ما جاء في تصريحاته، فإن الحظر عرقل إمكانية شراء إيران للدواء والمعدات، مؤكداً أن العقوبات الأميركية قد خلقت حالة من الرعب بين الشركات الأوروبية المصنعة للأجهزة الطبية، التي امتنعت عن رفد بلاده.

إلا أن وزارة الخارجية الألمانية كانت قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية انستكس للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.