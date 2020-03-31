إحباط مُخطط عملية إرهابية بمراحلها الأخيرة في تونس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
تونس - الخليج 365
أحبطت أجهزة الأمن في تونس مخطط عملية إرهابية بمراحلها الأخيرة في تونس.
وفي التفاصيل، أعلنت تونس، الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مؤسسات أمنية وحيوية داخل البلاد خلال شهر رمضان المقبل.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن "العملية كان سينفذها تكفيري على شاكلة ما يعرف بـ(الذئاب المنفردة)".
وأضافت أن "الإرهابي شرع في توفير المواد والأدوات اللازمة للتحضير وصنع مواد متفجرة، قبل إلقاء القبض عليه من الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة".
ولفتت "الداخلية" التونسية، إلى أن "التكفيري حاول استغلال الظرف الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية (بلغت مرحلتها الأخيرة)".
وأشارت إلى أنه "بعد استجواب الإرهابي أقر بمبايعته لتنظيم داعش الإرهابي وارتباطه بعنصريين تكفيريين يتواجدان بالداخل ثبت تمرسهم في تطوير وتصنيع المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والتدرب على فنيات الطعن".
وحول الأطراف المرتبطة بالعنصر التكفيري، أفادت مصادر أمنية في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "التكفيري المذكور كان بصدد التنسيق مع عدد من العناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا وبعدد من الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة".
وأكدت المصادر في أن "الوحدات الأمنية رفعت من درجة اليقظة الأمنية تحسبًا لأي عملية إرهابية، خاصة في شهر رمضان".
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