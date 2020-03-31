شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُجدداً.. إيطاليا تُسجل رقماً مرتفعاً بأعداد الوفيات جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 روما - الخليج 365 سجلت إيطاليا، اليوم، رقما مرتفعاً بإعداد الوفيات.

Advertisements وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، الثلاثاء، عن تسجل 837 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 12428. وأضافت السلطات، أنه تم تسجيل 4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105792.

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