إيطاليا تنكس الأعلام حداداً على ضحايا كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

نكست المؤسسات والبلديات في جميع أنحاء إيطاليا اليوم الثلاثاء أعلامها حداداً على ضحايا فيروس كورونا، وتكريماً للذين يواجهونه، ولإظهار الوحدة أمام الأزمة الصحية التي تعصف بالبلد بأكمله، خاصة في الشمال. كما ستقف البلاد أيضاً دقيقة صمت للهدف نفسه، وتكريم ضحايا هذا الوباء، الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلد الأوروبي، وقتل 11501 آخرين، وفقا لأحدث بيانات الحماية المدنية. وسيُنزل العلم الإيطالي إلى منتصف السارية هذا الثلاثاء في أكبر مؤسسات البلد الأوروبي، من بينها قصر الكويرينالي الروماني، مقر رئاسة الدولة، وقصر كيجي مقر الحكومة، ومجلس الشيوخ. وفي رسالة تضامنية مع إيطاليا، قرر الفاتيكان تنكيس أعلامه هذا اليوم للتعبير عن حزنه وتعاطفه مع الضحايا وأسرهم، ومع الذين يواجهون الوباء في جميع أنحاء العالم.

