بلجيكا تعلن وفاة طفلة في الـ 12 بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أعلنت بلجيكا الثلاثاء وفاة طفلة في الـ 12 بعد إصابتها بفيروس كورونا من بين 192 وفاة شهدتها البلاد في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 705. وقال عالم الفيروسات والمتحدث باسم الفريق البلجيكي الفيدرالي لمكافحة الفيروس إيمانويل أندريه، في مؤتمر صحافي إنه "أمر نادر جداً، ولكن هذا يصدمنا"، ولم يقدم مزيداً من المعلومات عن الفتاة. وأضاف مدير اللجنة العلمية، ستيفن غوتشت: "هذه المعلومات تشير إلى أن جميع الأعمار، من 10 أعوام فما فوق، يمكن أن تشهد مضاعفات". وأضاف "من المهم أن نذكر أن هذا أمر استثنائي لدى الشباب. إنها ليست القاعدة. نحن لا نعرف الخطأ الذي حدث. من المهم دراسة كل حالة على حدة". وأشارت الصحة الفيدرالية البلجيكية إلى تسجيل 876 إصابة في بلجيكا بين الإثنين والثلاثاء، ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 12775. ويوجد في بلجيكا 4920 مصاباً في المستشفيات بينهم 1021 في العناية المركزة.

