مصر تشكر الإمارات على اهتمامها برعاياها وإجراءاتها الاحترازية لضمان سلامة جميع قاطنيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أكدت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت كافة التسهيلات للمصريين سواء المقيمين بالدولة أو خارجها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، لافتة إلى أن القيادة الرشيدة تضرب دائماً المثل في التعاون والأخوة ومساندة مصر. وقدمت نبيلة مكرم في تصريحاتها عبر صحيفة "الاتحاد" الشكر للإمارات على الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة أزمة انتشار فيروس "كورونا" والخاصة بتجديد الإقامات التي سقطت أو انتهت، لافتة إلى أن الدولة لم تستثنِ أحداً من المقيمين على أراضيها وعممتها على الجميع، وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تقدم الشكر للإمارات التي كشفت، كعادتها دائماً، عن إنسانية راقية في التعامل في مثل تلك الظروف العصيبة. وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات امتداد لإنسانية القيادة الرشيدة، مؤكدة امتنان مصر والمصريين للإمارات للرعاية الرائعة المقدمة للجالية المصرية. إجراءات احترازية ووصفت السفيرة مكرم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في ظل انتشار "كورونا" وإعادتها للعرب والأفارقة الذين كانوا عالقين في الصين وتحمل تكلفة نقلهم وعزلهم طبياً بأراضيها، بالوجه الإنساني والخيري للدولة وتجسيداً لإيمانها بالإنسانية والتسامح، مؤكدة أن الجميع لا ينسى ما تقدمه الإمارات في سبيل دعم واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أن المصريين لن ينسوا وقوف الإمارات بجانب مصر في كثير من التحديات الصعبة، مؤكدة أنها من الدول الأولى التي تساند مصر في مواجهة التحديات خاصة إبان ثورة 30 يونيو (حزيران). إعادة 329 سائح ألماني في سياق آخر، وبالتنسيق بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الألمانية، جرى يوم أمس الإثنين إعادة 329 سائحاً ألمانياً إلى بلادهم ممن اضطرتهم الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورنا "كوفيد-19"، للبقاء في الدولة منذ الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس وتقليل تداعياته على المستويين المحلي والعالمي، وتأكيداً على نهج التسامح والتعامل الإنساني الذي تتبناه. وقامت السلطات المختصة في مطار رأس الخيمة الدولي بإجراء الفحوص اللازمة لجميع المسافرين قبل الإقلاع، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية الموجودة في المطار، ومن ثم أقلعت الطائرتان توالياً في تمام الساعة الواحدة والثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، بحضور القنصل العام الألمانيهولجر مانيكه. كما حملت الطائرتان عدداً من السياح من جنسيات مختلفة، منهم 3 سياح من بولندا واثنان من تركيا، بالإضافة إلى سائح واحد من كل من رومانيا، وكرواتيا، وكوسوفو.

