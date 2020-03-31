جنوب أفريقيا تتوسع في فحوصات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

تعتزم جنوب أفريقيا التوسع في فحوصات فيروس كورونا، بنشر نحو 10 آلاف فرقة طبية لفحص المواطنين في منازلهم، لتصبح أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، تقوم بذلك. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء عن الرئيس سيريل رامافوزا، أمس الإثنين "ندخل الآن مرحلة جديدة في المعركة ضد وباء فيروس كورونا"، وذلك بعد 4 أيام من إغلاق يستمر 21 يوماً، وقاد إلى توقف الأنشطة التجارية، وعمل المناجم، ونشر قوات من الجيش لفرض الإغلاق. وأوضح رامافوزا أن الفرق الميدانية ستحيل الذين يحملون أعراضاً إلى العيادات المحلية أو إلى عيادات متنقلة للخضوع لاختبار، أما الذين تظهر عليهم أعراض حادة فسينقلون إلى المستشفيات. وكشف الرئيس أيضاً استخدام تقنيات مرتبطة بالهواتف المحمولة لتعقب المخالطين لمصابين. وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من المصابين بكورونا في أفريقيا، ووفقاً لأحدث البيانات المتوفرة، فإنها سجلت 1326 إصابة و3 وفيات، بعد اختبارات لأكثر من 38 ألف شخص من بين 59 مليون نسمة.

