كورونا يحرم اللاجئين في الأردن من العمل خارج المخيمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

توقفت عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا مع إغلاق الحدود بين البلدين قبل أكثر من أسبوعين، وفق ما ذكرالمتحدث الإعلامي باسم المفوضية السامية للاجئين السوريين محمد الحواري. وقال الحواري إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بعد إعادة فتح الحدود في أكتوبر(تشرين الأول) 2018، بلغ 37 ألف، وأن "1800 منهم عادوا منذ بداية العام الجاري، فيما عاد 30 ألف منهم في 2019". وأضاف، أنه "وبسبب الاحتياطات لمنع انتشار كورونا وتمشياً مع قرارات الحكومة الأردنية، فإن التنقلات داخل وخارج مخيمي الزعتري والأزرق محدودة حالياً". وأوضح الحواري أنه "لن يُسمح للاجئين الذين يحملون تصاريح عمل أو إذن بالخروج من مخيمات اللاجئين، كما توقفت الزيارات الخارجية لمخيمات اللاجئين". وقال: "لكن ستستمر تلبية جميع احتياجات الحماية العاجلة" مشيراً إلى أن الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والعيادات والمواد التموينية، مفتوحة".

