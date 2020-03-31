وفاة الرئيس السابق للكونغو.. بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

توفي الرئيس السابق لجمهورية الكونغو، برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو، في فرنسا، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، وفق ما أكد نجله جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، أن والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء. وأوضحت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس. وأوبانغو كان ضابطاً في الجيش قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الكونغو، أو ما يعرف بـ كونغو برازافيل بين 1977 و1979. كما شغل منصب رئيس الوزراء من 1993 حتى 1996، وعاش في المنفى بين 1997 و2007.

