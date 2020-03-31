شكرا لقرائتكم ارتفاع ضحايا الوباء.. وحاكم نيويورك: ما زلنا نصعد الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حاكم نيويورك، آندرو كومو، الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحافية إن "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

يشار إلى أن مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأميركية، تحتوي على 1000 سرير، وصل إلى ميناء نيويورك الاثنين للمساعدة في تخفيف أزمة كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.

كما سيتم استخدام سفينة "يو إس إن إس كومفورت"، التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر، لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس التاجي، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من فيروس كوفيد-19.

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وبالإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي "كومفورت" على 12 غرفة عمليات يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.

يو إس إن إس كومفورت

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة زاد عن 20 ألف حالة الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

وتجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 163 ألفاً، وفقاً لإحصاء رويترز المستند إلى البيانات الرسمية.

وبحسب تقديرات المسؤولين الأميركيين، ربما يتراوح إجمالي عدد الوفيات جراء انتشار الوباء بين 100 ألف و200 ألف حالة.