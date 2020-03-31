الحكومة تنفي تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين

نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله بمقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين. وأكد المجلس أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر، موضحا أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.

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