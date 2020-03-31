جمال مبارك يوجه رسالة للمواطنين بعد تفشي وباء كورونا

شارك جمال مبارك فى حملة توعية المواطنين بمخاطر التجمعات والإزدحام لمساعدة الحكومة في مواجهة تفشي فيورس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا.

وكتب جمال مبارك عل صفحته الشخصية تويتر:" احذروا التجمعات في اي مكان حرصاً علي سلامتك وسلامة الآخرين وربنا يحفظ مصر واهلها ونعدي الازمة علي خير".

أطلق عدد من الشباب هاشتاج "أوعى الزحمة" لتوعية المواطنين بحظورة التجمعات بعد دعوات الحكومة المصرية بعدم التواجد فى مناطق التجمعات، وقرارتها الحاسمة فى الفترة الأخيرة، التى تهدف لتقليل الكثافة فى الأماكن التى تشهد هذه التجمعات، وتنفيذها الحاسم لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إلا أن البعض مازال لم يدرك خطورة ما وصلت إليه الأمور بشأن فيروس كورونا المستجد.

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لم تتوان الحكومة المصرية والمسئولية فى توعية المواطن المصرى بخطور فيروس كورونا، وسرعة انتشاره، فبادرت بإتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتقليل إحتمالية الإصابة بالفيروس، ورغم ذلك، مازال البعض يتعامل وكأن الحكومة تهول الأمر.

المصريين المحبين لوطنهم ظهروا فى مشاركات رواد "تويتر"، بالتركيز على المناطق التى بها ذهاب، ليتجنبها الناس، ويحاولون إيجاد البديل، وأيضا يرصد "الهاشتاج" بالصور والفيديوهات أماكن هذه الإزدحام، للتخفيف عنها والتحذير بعدم الاقتراب منها سواء محطات القطار أو المترو أو أى سوبر ماركت يشهد تكدسات، أو ماكينات الصرف الآلى، التى يقف أمامها العشرات من المواطنين.

أحد المشاركين فى الهاشتاج قال، :"بتضيعوا كل اللي بتعملوا الحكومة بعدم الإلتزام والتجمعات اللي بتحصل دي .. كلنا عندنا أعمال حرة وفي ضرر علينا بس نستحمل الفترة دي والدولة بتعوض علي قد ما تقدر كل الناس اللي بتحتاج اي دعم .. يعني نلتزم الكام يوم دول ولا نقعد شهوور لا قدر الله إجباري كلنا في بيوتنا".

وقال حساب باسم الشاعر صلاح عطية:"إحنا قاسيين على بعض اكتر من قسوة المرض علينا، وظالميين بعض اكتر من ظلم الأيام فينا، ربنا يحنن قلوبنا على بعض".