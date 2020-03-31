"الهجرة" تعلن شرطا هاما لعودة المصريين بالخارج قبل ركوب الطائرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الهجرة، الثلاثاء، أن وزارة الصحة، اشترطت على المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة إلى مصر، كتابة إقرار بدخول الحجر الصحي، لمدة 28 يوما، قبل ركوب الطائرة، كشرط للعودة.

وبحسب بيان نشرته الهجرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء علي المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.

Advertisements

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران تسيير رحلة استثنائية لعودة مصريين عالقين في لندن، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمصر للطيران، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرحلة الاستثنائية سوف تغادر مطار هيثرو الدولي بلندن، عصر اليوم، لتعود إلى القاهرة، وعلي متنها عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.

وكانت الحكومة قد أعلنت تمديد تعليق حركة الطيران لأسبوعين آخرين اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وكانت الحكومة قد أعلنت تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس 19 مارس وحتى نهاية الشهر.

ويهدف قرار تمديد تعليق حركة الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا.