الدفاع الإسرائيلية تعتزم تنفيذ خطة لحماية المسنين من الإصابة بكورونا

أشارت قناة "روسبا اليوم"، إلى أن "هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، سمحت لوزارة الدفاع بتنفيذ خطة لحماية المسنين من الإصابة بفيروس كورونا، بتكليف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
ولفتت القناة إلى أن "وزارة المالية الإسرائيلية، خصصت ميزانية لهذه الخطة التي أطلق عليها "الحرس الذهبي" لإطلاقها حالاً"، موضحةً أنه "سيتم تنفيذ الخطة بمساعدة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية".
وتنص الخطة على إشراك نحو ألف عسكري من الجبهة الداخلية في تزويد كبار السن بالمواد الغذائية والأدوية في ظروف العزل الصحي، الذي تم فرضه في إسرائيل لمنع انتشار فيروس كورونا.
وستعمل السلطات المحلية مع الجيش لتحديد المحتاجين وحجم المساعدات المطلوبة لهم، فيما وتضم الخطة أيضا تقديم المساعدة النفسية للموجودين تحت الحجر الصحي.
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