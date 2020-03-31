غوتيرس: لم تتقيد جميع البلدان بالتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار كورونا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيرس​ أن "مجموعة دول العشرين اتخذت قرارات جيدة للتعامل مع الانعكاسات السلبية ل​فيروس كورونا​ على ​الاقتصاد العالمي​"، مؤكدا انه "لم تتقيد جميع البلدان بالتعليمات الصادرة عن ​منظمة الصحة العالمية​ لمنع انتشار الفيروس".

وفي وقت سابق حث غوتيرس حكومات العالم على التعاون "لتجنّب سقوط الاقتصاد في ركود على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد".

واكد ان "انتشار الفيروس أعاق حسن سير شبكات الإمداد، وأدّى إلى انخفاض الاستثمارات والاستهلاك، في شكل قاد نحو خطر حقيقي ومتصاعد لحدوث ركود عالمي".