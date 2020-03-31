وزير الإعلام اليمني: موقف قطر أصبح متماهياً مع المشروع الإيراني باليمن

لتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قطر "بدعم ميليشيا الحوثي سياسياً وإعلامياً"، لافتاً إلى أن "موقف قطر أصبح متماهياً مع المشروع الإيراني في اليمن".
ولفت الإرياني إلى أن "ميليشيا الحوثي ارتمت في أحضان الدوحة من أجل الدعم الإعلامي والسياسي"، داعياً قطر "إلى مراجعة سياستها تجاه اليمن".
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