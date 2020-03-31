وزير الإعلام اليمني: موقف قطر أصبح متماهياً مع المشروع الإيراني باليمن

لتهم وزير الإعلام ​اليمن​ي، معمر الإرياني، قطر "بدعم ميليشيا الحوثي سياسياً وإعلامياً"، لافتاً إلى أن "موقف قطر أصبح متماهياً مع المشروع الإيراني في اليمن".

ولفت الإرياني إلى أن "ميليشيا الحوثي ارتمت في أحضان ​الدوحة​ من أجل الدعم الإعلامي والسياسي"، داعياً قطر "إلى مراجعة سياستها تجاه اليمن".