سفير إيران بروسيا: موسكو تعمل على إرسال دفعة مساعدات إنسانية جديدة لإيران

أشار السفير ال​إيران​ي لدى ​روسيا​ كاظم جلالي، إلى أن "موسكو و طهران تعملان على إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى إيران"، موضحاً أن "​الحكومة الروسية​ مستعدة لإرسال مساعدات أخرى إلى إيران".

وشدد جلالي، خلال حديث صحفي، على أن "​السفارة الإيرانية​ على اتصال دائم وتجري حاليا محادثات مع ​وزارة الخارجية الروسية​، والهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك ورفاهية الإنسان "روسبوتريبنادزور"، لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن هذا العمل".

وذكّر كذلك بأن "روسيا زودت إيران بالفعل بـ 500 نظام اختبار لتشخيص ​فيروس كورونا​ المستجد" .