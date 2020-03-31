سفير إيران بروسيا: موسكو تعمل على إرسال دفعة مساعدات إنسانية جديدة لإيران

أشار السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إلى أن "موسكو و طهران تعملان على إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى إيران"، موضحاً أن "الحكومة الروسية مستعدة لإرسال مساعدات أخرى إلى إيران".
وشدد جلالي، خلال حديث صحفي، على أن "السفارة الإيرانية على اتصال دائم وتجري حاليا محادثات مع وزارة الخارجية الروسية، والهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك ورفاهية الإنسان "روسبوتريبنادزور"، لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن هذا العمل".
وذكّر كذلك بأن "روسيا زودت إيران بالفعل بـ 500 نظام اختبار لتشخيص فيروس كورونا المستجد" .
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