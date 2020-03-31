العدل الإندونيسية تعتزم الإفراج عن 30 ألف سجين للحد من انتشار كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة العدل وحقوق الإنسان في إندونيسيا، بامبانغ وييونو، قراراً يقضي بالإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين، في إطار سعي الحكومة لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.
ولفت وييونو إلى أن "القرار يشمل السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، بالإضافة إلى الأحداث الذين قضوا نصف المدة"، موضحاً أن "الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين".
وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 إصابة و122 وفاة بفيروس كورونا، في وقت يعتقد بعض المسؤولين والخبراء أن نقص الفحوص يخفي نطاقا أوسع من التفشي في البلاد.
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