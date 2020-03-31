الطيران العالمية تتوقع تراجع الحركة الجوية بنسبة 70%

توقعت منظمة الطيران العالمية، أن تتراجع الحركة الجوية العالمية بنسبة 70 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تداعيات ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي هذا الإطار أغلقت معظم دول العالم منافذها وألغت رحلاتها الجوية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

بالتوازي، تعاني الدول الأوروبية ومعها ​الولايات المتحدة​، من أشد تداعيات هذا الوباء العالمي. وتجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم 766 ألف إصابة، منها أكثر من 408 آلاف في ​أوروبا​ وحدها، ونحو 155 ألفا في الولايات المتحدة وكندا.

كما تجاوزت حصيلة الوفيات عالميا 36 ألفا، منها نحو 26 ألفا في أوروبا، وتتصدر ​إيطاليا​ قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات؛ حيث أحصت 11 ألفا و591 وفاة، تليها ​إسبانيا​ بـ7340 وفاة، وتعافى أكثر من 160 ألف مصاب في أنحاء العالم.