الطيران العالمية تتوقع تراجع الحركة الجوية بنسبة 70%

توقعت منظمة الطيران العالمية، أن تتراجع الحركة الجوية العالمية بنسبة 70 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفي هذا الإطار أغلقت معظم دول العالم منافذها وألغت رحلاتها الجوية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
بالتوازي، تعاني الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة، من أشد تداعيات هذا الوباء العالمي. وتجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم 766 ألف إصابة، منها أكثر من 408 آلاف في أوروبا وحدها، ونحو 155 ألفا في الولايات المتحدة وكندا.
كما تجاوزت حصيلة الوفيات عالميا 36 ألفا، منها نحو 26 ألفا في أوروبا، وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات؛ حيث أحصت 11 ألفا و591 وفاة، تليها إسبانيا بـ7340 وفاة، وتعافى أكثر من 160 ألف مصاب في أنحاء العالم.
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