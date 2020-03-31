AFP: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب".
وفي وقت سابق اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن "مجموعة دول العشرين اتخذت قرارات جيدة للتعامل مع الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي"، مؤكدا انه "لم تتقيد جميع البلدان بالتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس".
وكان غوتيرس قد حث حكومات العالم على التعاون "لتجنّب سقوط الاقتصاد في ركود على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد".
واكد ان "انتشار الفيروس أعاق حسن سير شبكات الإمداد، وأدّى إلى انخفاض الاستثمارات والاستهلاك، في شكل قاد نحو خطر حقيقي ومتصاعد لحدوث ركود عالمي".
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