السلطات الإيطالية تسجل 837 حالة وفاة جديدة و4053 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 837 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما أكدت السلطات تسجيل 4053 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وكانت السلطات الإيطالية أعلنت في وقت سابق ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في منطقة لومبارديا إلى 43208 حالة، لافتةً إلى أن "أعداد الوفيات بلغت 7199 شخصاً، بعد تسجيل 381 حالة وفاة جديدة في المنطقة".
وتتصدر إيطاليا دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
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