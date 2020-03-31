حاكم نيويورك: حالات الإصابة بكورونا في الولاية تجاوزت 75 ألف حالة

أكد حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، "الحاجة لتصعيد الاستعدادات الطبية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، منوّهاً بأن "حالات الإصابة بكورونا في الولاية تجاوزت 75 ألف حالة".

ولفت كومو إلى أن "عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550"، موضحاً أن "عدد الوفيات ارتفع بشكل قياسي بواقع 332 حالة جديدة".

كما شدد على أن "النبأ السار هو أن 4900 مصاباً بالفيروس خرجوا من مستشفيات نيويورك"، معتبراً أن "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا، ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

وأشار كومو إلى أن "المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي الفيروس ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن"، منوّهاً بأن "​الولايات المتحدة​ كانت تعلم بأن كورونا سيصل، لكن الردّ كان متأخراً وهو ما تسبب بالكارثة الحاصلة".

وأفاد بأن "الأزمة التي نعيشها مختلفة عن الكوارث الطبيعية لأنها مستمرة ولا نعرف متى ستنتهي".