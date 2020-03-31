السلطات الأميركية: ارتفاع إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا إلى 3393 حالة

أعلنت ​السلطات الأميركية​، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" على أراضيها، إلى 3393 حالة.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، وفاة أحد موظفيها، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي خطوةٍ طارئة، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تفويضاً بالاستخدام الطارئ لكل من عقّاري هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين في علاج الفيروس.

وكان مدير المعهد القومي الأميركي للأمراض المعدية والحساسية أنطوني فاوتشي، حذّر في وقت سابق، من إصابة ملايين الأميركيين بوباء كورونا المستجد ووفاة مئة ألف كحد أدنى، ومئتي ألف كحد أقصى.