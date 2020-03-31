وزارة الخارجية الأميركية: وفاة دبلوماسي في الوزارة إثر إصابته بكورونا

كشف وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ عن وفاة دبلوماسي في الوزارة فضلا عن اكتشاف إصابة 4 موظفين من بين 12 موظفا بالوزارة.

ولم يعلن وزير الخارجية عن هوية المسؤول الذي مات، لكنه أعلن أن هناك موظفين آخرين مصابون بالفيروس داخل الوزارة، فضلا عن إصابة عدد من الموظفين الملحقين بسفارات وقنصليات الولايات المتحدة الـ220 حول العالم.

وكان بومبيو قد اعتبر أن منح الصين وإيران لا تقارن بالمساعدات الأميركية للمنظمات الدولية، موضحاً أننا "قدمنا 18 طن من المساعدات لعدة دول"، لافتاً إلى أن "إيران تستثمر بالقنابل والصواريخ على حساب شعبها وبالتالي هي من تعاقبهم".

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وخلال مؤتمر صحافي حول إعادة المواطنين الأميركيين من حول العالم، أشار إلى أننا "اتخذنا الإجراءات الصحية اللازمة في عملية إعادة الأميركيين في الخارج"، لافتاً إلى أننا "نقدم المساعدات للمناطق المنكوبة وننسق مع وكالات الإغاثة".

وشدد على أننا "نعمل على مدار الساعة لإعادة الأميركيين في الخارج"، أعلن أنه "تم إعادة نحو 20 ألف أميركي من عدة دول بعد تفشي كورونا"، لافتاً إلى أننا "نواصل تقييم سياساتنا جميعها بما فيها السياسات الخاصة بالعقوبات المفروضة على بعض الدول".

وفي حين طالب مادورو وغوايدو بإتاحة تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا، أشار إلى أننا "سنرد على أي تهديد يطال الأميركيين كما حصل بالعراق"، معتبراً أن "هناك من يواصل صنع الأسلحة والقنابل في الوقت الذي يعاني فيه مواطنوهم من الجوع".