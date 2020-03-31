المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجهت كتابا لوزارة الصحة لاعتماد مراكز الحجر التي قدمتها

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان عن "متابعة التحضيرات لتجهيز فندق مونتانا في منطقة المروانية الذي قدمه للمصلحة السيد محمد سميح غدار كمركز لاستقبال المغتربين العائدين الى لبنان، حيث تجري هذه التحضيرات من قبل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع عدد كبير من الفنيين والمتطوعين من ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​"، مشيرة الى ان "​شركة مراد​ ساهمت بوصل الفندق على الشبكة العامة واجراء صيانة التمديدات الكهربائية وساهمت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ بتأمين شبكة المياه الى الفندق".

واكدت المصلحة انها تتابع مع المتطوعين اشغال الصيانة والتعقيم ليكون الفندق جاهزا خلال الاسبوع الحالي.

كما اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توجيه كتاب الى ​وزارة الصحة​ العامة لاعتماد مراكز الحجر التي قدمتها في بئر حسن و المروانية و خربة قنافار وطلبت اشراف وزارة الصحة عليها وفقا لاحكام القانون والوقاية الصحية ومكافحة الاوبئة.