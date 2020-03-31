أصدر المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار مذكرة تتضمن الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث البشرية المشتبه بإصابتها أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، باعتبار أن الفيروس يبقى حيا لفترة قد تمتد لساعات (لا تتجاوز 48 ساعة حسب منظمة الصحة العالمية)، من خلال تناثر الرذاذ أثناء تجهيز وغسيل الجثمان.
ففي مرحلة التكفين، نبهت المذكرة إلى "وجوب عدم التعرض لسوائل المتوفى وحسن استعمال الواقيات أثناء تجهيز وتكفين الجثمان، في حال كانت عملية التكفين لا تتطلب تغسيلًا. أما إذا كان التكفين يتطلب تغسيلا، فيجب وضع رداء عازل يغطي كامل الجسم مع الذراعين ونظارات واقية أو قناع وكمامة وقفازات".
ثم في مرحلة النقل، دعت المذكرة إلى "تغليف الجثة في كيس بلاستيكي عازل محكم الإغلاق، يلي ذلك تنظيف الأسطح والمعدات بالماء والصابون لإزالة التلوث من بقايا الدم أو سوائل الجسم، ثم تعقيمها وتطهير المعدات المستخدمة بما فيها سيارة النقل في حال التماس المباشر مع الجثة، على أن ينقل الجثمان من المغسل إلى المقبرة مباشرة.
أما في مرحلة الدفن والعزاء فيجب عدم لمس جثمان الميت واقتصار المراسيم على أفراد العائلة المباشرة والاكتفاء بالتعازي عبر الهاتف أو وسائل التواصل الإجتماعي".
وأشارت المذكرة إلى "انتفاء الحاجة لإجراءات دفن استثنائية من ناحية عمق القبر".
كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات من وزارة الصحة خاصة بتغليف ونقل الجثث المشتبه بإصابتها أوالمؤكدة إصابتها بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.