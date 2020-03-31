إرشادات من وزارة الصحة خاصة بتغليف ونقل الجثث المشتبه بإصابتها أوالمؤكدة إصابتها بالفيروس

أصدر المدير العام ل​وزارة الصحة العامة​ الدكتور ​وليد عمار​ مذكرة تتضمن الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث البشرية المشتبه بإصابتها أو المؤكدة إصابتها ب​فيروس كورونا​، باعتبار أن الفيروس يبقى حيا لفترة قد تمتد لساعات (لا تتجاوز 48 ساعة حسب ​منظمة الصحة العالمية​)، من خلال تناثر الرذاذ أثناء تجهيز وغسيل الجثمان.



ففي مرحلة التكفين، نبهت المذكرة إلى "وجوب عدم التعرض لسوائل المتوفى وحسن استعمال الواقيات أثناء تجهيز وتكفين الجثمان، في حال كانت عملية التكفين لا تتطلب تغسيلًا. أما إذا كان التكفين يتطلب تغسيلا، فيجب وضع رداء عازل يغطي كامل الجسم مع الذراعين ونظارات واقية أو قناع وكمامة وقفازات".

ثم في مرحلة النقل، دعت المذكرة إلى "تغليف الجثة في كيس بلاستيكي عازل محكم الإغلاق، يلي ذلك تنظيف الأسطح والمعدات بالماء والصابون لإزالة التلوث من بقايا الدم أو سوائل الجسم، ثم تعقيمها وتطهير المعدات المستخدمة بما فيها سيارة النقل في حال التماس المباشر مع الجثة، على أن ينقل الجثمان من المغسل إلى المقبرة مباشرة.

أما في مرحلة الدفن والعزاء فيجب عدم لمس جثمان الميت واقتصار المراسيم على أفراد العائلة المباشرة والاكتفاء بالتعازي عبر الهاتف أو وسائل التواصل الإجتماعي".

وأشارت المذكرة إلى "انتفاء الحاجة لإجراءات دفن استثنائية من ناحية عمق القبر".