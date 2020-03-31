جمعية تجار النبطية شكرت البلدية على تعاونها في اشتراكات الكهرباء

اعلنت جمعية تجار ​محافظة النبطية​ في بيان لها أنه "بناءاً على الاجتماع الذي حصل بين جمعية تجار محافظة النبطية وبين ​بلدية النبطية​ والذي تم من خلاله التداول في أمور هامة تخص المدينة واهلها من بدلات لرسوم اشتراكات ​الكهرباء​ للمحال والمنازل خاصة ان المدينة تعاني ركودا اقتصاديا لم تشهده من قبل، والمواطن يئن على كافة الصعد، فقد قررت البلدية تخفيض اشتراكات الكهرباء ٥ امبير لهذا الشهر بمقدار النصف اي ٥٠بالمئة للسكن وغيره، كما اعفاء مشتركي ٢،٥ امبير من بدلات الاشتراكات بشكل كامل"، لافتة الى انه "بالنسبة لمشتركي العدادت فتحسم قيمة الشريحة الثابتة". وشكرت الجمعية البلدية بشخص رئيسها أحمد كحيل والأعضاء كافة، متمنية "التعاون الدائم لما فيه خير المصلحة للجميع".

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