مشيخة العقل والمجلس المذهبي: اي مساعدات باسمنا تتم عبرنا حصراً ضمن برامج محددة

أشار مكتب الإعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي ل​طائفة الموحدين الدروز​، في بيان، إلى أنه "بعد تداول معلومات مغلوطة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تنسُب إلى إحدى الجمعيات قيامها بتوزيع مساعدات تدّعي زوراً أن مقرها دار طائفة الموحدين الدروز، يهمّنا التوضيح أن أي مساعدات أو تقديمات من مشيخة العقل و​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​ تتم حصراً عبر مشيخة العقل أو اللجنة الاجتماعية، وذلك ضمن برامج محددة وفقاً للموازنات المقررة والتبرعات المشروطة التي تردها، وليس من خلال أي جهة أخرى".

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