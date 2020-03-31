بريطانيا تسجل عددا قياسيا من الوفيات بفيروس كورونا

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لندن: أعلنت بريطانيا الثلاثاء عن تسجيل عدد قياسي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد بلغ 381 وفاة خلال الساعات ال24 الماضية، أي ضعف العدد الذي سجلته خلال ال24 ساعة التي سبقت.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر "لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت غ) من يوم 30 آذار/مارس، فقد توفي للأسف 1789 شخصاً من بين من تم ادخالهم الى المستشفيات" للعلاج من الفيروس، اي بارتفاع عن 1408 وفاة الاثنين.

وذكر جهاز الرعاية الصحية في انكلترا أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 19 و98 عاما وكانوا جميعا، باستثناء 28 منهم، يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وسجل أعلى عدد وفيات سابق السبت مع 260 حالةً، وانخفض هذا إلى 180 الاثنين.

وتأكدت إصابة نحو 25150 شخصا بالفيروس حتى الآن في بريطانيا، ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهي زيادة يومية بمعدل 3009 حالة.

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وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لإنكلترا وويلز الثلاثاء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بنسبة 24%.

وتغطي الأرقام الحكومية الاشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى وفحصهم للكشف عن الفيروس، في حين أن بيانات المكتب تتعلق بالوفيات في المناطق التي يشتبه بانتشار كوفيد-19 فيها.

وصرح جونسون في اجتماع للحكومة عبر الفيديو ان "ارتفاع عدد الوفيات في الأيام الأخيرة يثبت الأهمية القصوى لاستمرار عامة الناس للالتزام بتوجيهات الحكومة حول التباعد الاجتماعي".

واضاف "الوضع سيتدهور قبل أن يبدأ في التحسن -- ولكنه سيتحسن".



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