دعوة لتحالف عالمي لمواجهة الجائحة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نصر المجالي: دعا خمسة قادة دول في مقال مشترك إلى توحيد الجهود العالمية في مواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي يمثل تهديدا عالميا يتعدى الحدود والأعراق والعقائد، وأكدوا أنه "يمكننا احتواء فيروس كورونا والتصدي له بفاعلية أكبر من خلال هدم الحواجز التي تعيق تبادل المعرفة والتعاون".

وشارك في كتابة المقال الذي نشرته صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، ورئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، ورئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي، ورئيس جمهورية الإكوادور لينين مورينو غارسيس.

وأثنى بجهود الذين يعملون حول العالم بجد وحرص لإنقاذ الأرواح والاستمرار بتوفير خدمات لا غنى عنها، قائلين "هؤلاء الأشخاص يمنحوننا الأمل والإلهام بأن مجتمعاتنا لن تتجاوز هذه الأزمة فحسب، بل ستصبح أقوى وأكثر ترابطا ببعضها البعض".

وأكدوا أننا جميعا نواجه العدو نفسه، "وسنكسب هذه الحرب إن حشدنا قوى البشرية كاملة لمواجهته. لا يمكن لبلد واحد، أو لبعض البلدان، أن تنتصر على الفيروس وحدها. لدينا جميعا ما يمكننا أن نساهم به، بغض النظر عن حجم اقتصاداتنا أو عدد سكاننا، فالتوصل إلى حل عالمي يصب في مصلحة الجميع".

تحالف عالمي

Advertisements

ودعا القادة في المقالة إلى تحالف عالمي جديد لتسريع البحث العلمي وتعزيز تمويله للوصول إلى علاجات ولقاحات، وزيادة إنتاج أدوات الاختبار والكشف عن الفيروسات والمعدات الطبية الضرورية وضمان عدالة شرائها وتوزيعها، بالإضافة إلى التوزيع العادل للعلاجات واللقاحات المستقبلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيصالها للفئات السكانية المعرضة للخطر مثل اللاجئين، والتركيز على مزايا الاستجابة العالمية المستندة إلى التعاون في مواجهة الأزمة، كنموذج مثالي للمنفعة العامة العالمية.

واختتم القادة مقالتهم في إعادة التأكيد على أنه لا يمكن لأي بلد أن يتجنب هذا الوباء، بصرف النظر عن حجم اقتصاده وإمكانياته وتقدمه التكنولوجي، "فنحن كلنا سواسية أمام هذا الفيروس، وعلينا أن نعمل معا للتغلب عليه".

وأعربوا عن ثقتهم في قدرة الإبداع الإنساني على النجاح، داعين إلى التضامن لإنقاذ حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.

رابط المقال: https://www.ft.com/content/c0178836-7274-11ea-90ce-5fb6c07a27f2

مواضيع قد تهمك :